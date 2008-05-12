Один из кандидатов в мэры Киева сошел с дистанции

Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации Сергея ЧЕРНЯВСКОГО как кандидата на должность Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в теризбиркоме, решение было принято 11 мая на заседании на основании заявления С.ЧЕРНЯВСКОГО об отказе от участия в выборах по собственному желанию.

Киевская ТИК своим решением также внесла изменения в соответствующие предыдущие свои постановления об участии С.ЧЕРНЯВСКОГО в выборах мэра столицы, а также исключила его фамилию из избирательного бюллетеня.

Таким образом, на сегодня в мэры Киева баллотируются 76 кандидатов.

Внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета назначены на 25 мая.