Один из кандидатов в мэры Киева сошел с дистанции
18:07, 12 мая 2008Политика
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На сегодня осталось всего 76 претендентов
Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации Сергея ЧЕРНЯВСКОГО как кандидата на должность Киевского городского председателя.
Как сообщили УНИАН в теризбиркоме, решение было принято 11 мая на заседании на основании заявления С.ЧЕРНЯВСКОГО об отказе от участия в выборах по собственному желанию.
Киевская ТИК своим решением также внесла изменения в соответствующие предыдущие свои постановления об участии С.ЧЕРНЯВСКОГО в выборах мэра столицы, а также исключила его фамилию из избирательного бюллетеня.
Таким образом, на сегодня в мэры Киева баллотируются 76 кандидатов.
Внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета назначены на 25 мая.
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