Леонид Грач считает обоснованными заявления Лужкова в Севастополе

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ считает обоснованными заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА о Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня в ходе пресс-конференции в Симферополе.

Депутат-коммунист сообщил, что был приглашен на празднование 225-летия Черноморского флота России и слышал заявления Ю.ЛУЖКОВА. «Он (мэр Москвы – УНИАН) говорил, что в правовых, действующих документах действительно нигде не прошла фиксация (Севастополя - УНИАН). На мой взгляд юриста, в подвешенном состоянии оставлена проблема, как пробел, как любил говорить ГОРБАЧЕВ, «белые пятна», - заявил Л.ГРАЧ. - Он (Ю.ЛУЖКОВ – УНИАН) об этом сказал. И сказал, что он будет ставить этот вопрос перед российским руководством, Государственной Думой и сказал, если надо – в международный суд будем обращаться».

Со своей стороны председатель Союза общественных объединений «Свободная Россия», экс-начальник Управления Администрации Президента РФ по международным и культурным связям с зарубежными странами Модест КОЛЕРОВ заявил, что Россия будет отвечать на запрет Ю.ЛУЖКОВУ на въезд в Украину. «Безусловно, Россия будет отвечать, но, к сожалению, в действующей исполнительной власти Украины нет фигуры, сомасштабной ЛУЖКОВУ – так что любой ответ будет недостаточен», - сказал М.КОЛЕРОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Как отметил Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

Сегодня, 12 мая, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию государства.

По ее словам, в связи с тем, что гражданин Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости совершения действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, СБУ выясняет все обстоятельства провокационных высказываний Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе 11 мая в связи с возможной его причастностью к отмыванию "грязных средств" на территории Севастополя.