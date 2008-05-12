Ющенко гарантирует, что Россия никогда не посягнет на территорию Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает возможность какой-либо угрозы территориальной целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия посягнуть на территориальную целостность Украины, если ее попытки в отношении Грузии в этом направлении удадутся.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что как Президент может дать гарантии, что этого не произойдет. «Я не боюсь этого, потому что этого никогда не будет. Потому что есть украинская нация, потому что есть Украинское независимое государство, потому что есть украинская армия, потому что есть 47 миллионов украинцев, за которыми стоит родная земля, родная история…», - сказал Президент.

По его словам, сегодня поднимаются темы, которые не просто неприятно слушать, но и быть стороной, которая в этих оценках упоминается. В.ЮЩЕНКО убежден, что нельзя шутить с целостностью территорий суверенных стран.

«Они определены. Существуют соответствующие международные обязательства, и все стороны мирового политического процесса должны быть верными взятым на себя обязательствам», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что украинцы, которые шесть раз завоевывали независимость, доказали свое стремление быть независимыми. «Чем глубже будут понимать украинскую ситуацию, тем скорее легенда, миф о западной Украине, о восточной Украине сойдут с политических дебатов. Украинцы – это коренная европейская нация», - сказал Президент, отметив: «Украина вечна. Она всегда будет на политической карте. И это не вопрос чьих-то прихотей, чьих-то комментариев. Это наше национальное устремление», - сказал Президент.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил важность скорейшей евроатлантической интеграции.