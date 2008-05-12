Ющенко встретился с Адамкусом

В Вильнюсе в рамках визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Литовскую Республику состоялась официальная церемония его встречи с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, военный оркестр выполнил гимны обоих государств, после чего состоялось взаимное представление членов украинской и литовской официальных делегаций.

С украинской стороны участие в церемонии приняли: министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

После этого началась встреча глав государств в формате «с глазу на глаз» во Дворце Президента Литвы. После ее завершения под председательством В.ЮЩЕНКО и В.АДАМКУСА начнется второе заседание Совета президентов двух стран.