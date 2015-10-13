Сыроид: состав ЦИК нелегитимен больше года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сыроид заявила в Харькове на пресс-конференции, комментируя решение ЦИК распустить Харьковскую областную избирательную комиссию.

"Состав ЦИК нужно менять, независимо от избирательного законодательства. Состав ЦИК нелегитимен фактически уже больше года. Эти люди назначаются на определенный срок. Срок их полномочий завершился и, фактически, под сомнение можно ставить любое решение Центральной избирательной комиссии, поскольку они действуют уже по завершению срока своих полномочий. Если это можно было оправдать во время президентских и парламентских выборов, поскольку не было тех органов, которые могли бы изменить состав Центральной избирательной комиссии, то в отношении местных выборов, я считаю, эта ситуация не оправдана", - сказала Сыроид.

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Она предположила, что состав ЦИК не меняется потому, что некоторым "и дальше выгодно иметь послушных лиц на должностях в Центральной избирательной комиссии, чтобы обеспечить, защитить свои результаты".

Как сообщал УНИАН, 9 октября ЦИК распустила Харьковскую областную избирательную комиссию после того, как и во второй раз подряд отказалась регистрировать списки кандидатов от "Оппозиционного блока" по выборам в Харьковский областной совет.