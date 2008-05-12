Мороз: нужно дать Тимошенко подольше поработать

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ советует дать подольше поработать Юлии ТИМОШЕНКО на посту премьер-министра, чтобы украинцы смогли убедиться в ее популизме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Симферополе.

«Надо дать дольше поработать Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром, чтобы популизм получил свою оценку на примере конкретного человека, - заявил лидер СПУ. - Потому что, просто убеждать, что белая одежда и сердечко нарисованное, - это еще не все. Авантюра в управлении - это убийство экономики и социального положения человека».

А.МОРОЗ отметил, что рост цен, инфляция и многое другое - это веский аргумент по поводу политики правительства. «Сегодня 70 грн. на Бессарабке мясо. Я думаю, это самый веский аргумент по поводу политики правительства. Я не буду говорить о бензине, о других вещах», - заявил лидер социалистов Украины.

«Люди должны на собственном опыте убедиться, что авантюристов в правительство допускать нельзя, потому что все будет: инфляция, обесценивание денег, рост цен и так далее. Я считаю, что все должно быть несколько по-другому», - добавил А.МОРОЗ.