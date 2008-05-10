Ющенко под Киевом увидел бой с немецкой тактической группой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей посмотрел военно-историческую реконструкцию «Великая победа! Май 1945-го», которую ко Дню Победы организовала Молодежная общественная организация «Киевский клуб «Красная звезда».

Как сообщает пресс-служба Президента, на территории столичного мототрека «Пирогово» участники действа разыграли эпизод боя, который состоялся в мае 1945 года в районе реки Эльба возле города Штольберг между стрелковой ротой Первого Украинского фронта Красной Армии, усиленной представителями армий союзников США и Великобритании, и немецкой тактической группой.

Зрители увидели действо в режиме реального боя – вместе с формой, снаряжением и военной техникой времен Второй мировой войны. В целом в реконструкции приняло участие свыше 700 человек – более 300 членов военно-исторических клубов Украины, России, Беларуси, Латвии, Эстонии, Чехии, а также служащие внутренних войск МВД ВС Украины, других силовых структур.

Участники действа использовали оружие, артиллерию и бронетехнику, предоставленную киностудией им. А.Довженко и из частных коллекций членов военно-исторических клубов.

Общаясь после реконструкции с ее участниками, В.ЮЩЕНКО поздравил их с Днем Победы и высоко оценил работу, которую реализуют члены военно-исторических клубов в контексте изучения исторического увековечения памяти, в частности, воинов Второй мировой войны, и воспитания патриотизма. «Это труд во имя нашей страны, ее суверенитета. Убежден, так воспитывается нация. Я склоняю голову перед вашими усилиями», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО также поблагодарил все общественные организации и Министерство обороны, причастные к сегодняшнему мероприятию, за помощь в его проведении.

Посмотреть действо пришел также министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

*** Военно-исторические реконструкции, подобные сегодняшней, проводятся во всех странах Европы (кроме Германии), а также в США и Великобритании.

Их основная цель – детальное изучение военной истории. В Украине это уже вторая такая акция при участии Президента Украины В.ЮЩЕНКО. В январе 2008 года глава государства посмотрел военно-историческую реконструкцию боя под Крутами.