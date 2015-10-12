Россия забывает слова из трёх букв

Не прошло и пары недель после начала сирийской кампании, а Россия уже кардинально изменилась. По крайней мере, такое впечатление складывается при просмотре российских телепрограмм и заявлений говорящих голов, формирующих общественное мнение.

За этот небольшой срок полностью забыли не только про беженцев из стран Ближнего востока и Африки (которые, между прочим, почти развалили Европу), но и про Украину. Конечно, российскому обывателю понемногу продолжают втюхивать сюжеты об ужасах украинской жизни, но уже без злобы и особого энтузиазма. Самое главное, из информпространства полностью ушел оккупированный Донбасс. Для россиян сделали монтаж, подведя к простому заключению: «мы снова победили» и «Путин всех переиграл».

Созданные Россией так называемые «ДНР» и «ЛНР» постепенно становятся аутсайдерами местного информационного пространства. Из Ростова в московские телестудии перестали летать множественные «министры» и «депутаты» этих бандитских образований. Приверженцев идей аббревиатур из трёх букв «ДНР» и «ЛНР» нет ни на одном политическом ток-шоу, где цементируется поддержка курса «партии и правительства».

Для россиян сделали монтаж, подведя к простому заключению: «мы снова победили» и «Путин всех переиграл»

Ограничили в доступах к федеральным каналам даже представителей боевиков в контактной группе - Дениса Пушилина и Владислава Дейнего. При том, что ими напрямую управляют из администрации президента РФ, и нет никакого риска, что они ляпнут лишнее. Например, о том, что «Россия предала Донбасс», «нас сливают» и «отдают укрофашистам». Именно об этом тихонько поговаривают представители боевиков, не смея открыто возразить своим московским хозяевам.

Собственно, кардинально изменилась и риторика российских политиков. Тут тоже избегают буквосочетаний «ДНР» и «ЛНР» – говорят исключительно об отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Про мифическую «новороссию» вспоминают разве что откровенные политические маргиналы. Конечно, в Москве продолжают звучать заявления о невыполнении Украиной Минских соглашений, об усталости Европы от Украины и скором снятии санкций с России. Но при этом можно услышать и о том, что власть в Украине становится все более устойчивой и не стоит ожидать скорых изменений. Ушли в историю рассказы про «хунту». Все чаще звучат словосочетания «братские народы».

В немногочисленной и некровожадной части российского общества прямо говорят – «можете вздохнуть спокойно – у нас появился новый враг».

Кардинально изменилась и риторика российских политиков. Тут тоже избегают буквосочетаний «ДНР» и «ЛНР» – говорят исключительно об отдельных частях Луганской и Донецкой областей

Однако расслабляться рано. Да, в РФ вывели из информпространства заведомо проигрышную для рейтинга хозяина Кремля тему «героев-ополченцев». Однако идея впихнуть оккупированные части Донбасса на российских условиях назад в Украину в качестве «троянского коня» осталась. Планов много: от дестабилизации ситуации внутри страны (в этом украинские политики большие помощники) – до «демократичных механизмов» выборов на Донбассе. В Москве уже придумывают, какими должны быть выборы по «украинскому законодательству» на оккупированной территории. Суть сводится к одному: выборы могут проходить как угодно, главное, чтобы подсчёт проводился россиянами или их марионетками. Так планируется легитимизовать пророссийских коллаборантов.

Роман Цимбалюк. Москва