Днепропетровский избирком зарегистрировал кандидатов от "Відродження"

Днепропетровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в городской совет от партии «Відродження», а также кандидата от политической силы на пост мэра Анатолия Крупского.

Об этом стало известно на заседании комиссии, сообщает пресс-служба партии «Відродження».

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В частности, комиссия выполнила постановления Днепропетровского окружного административного суда, признавшего отказы в регистрации списка партии «Відродження» в горсовет и кандидата на пост городского головы незаконными.

Против принятия решения о регистрации кандидатов от «Відродження» голосовали представители «Оппозиционного Блока» в избиркоме Александр Самарец и Юлия Ильина, а также представительница партии «Жінки за майбутнє» Валентина Панкулич.

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА, кандидат в депутаты областного совета от партии «Відродження» в комментарии к решению избиркома ответил, что большинство политических сил проголосовали за восстановление конституционного избирательного права.

«Мы благодарим те парламентские политические силы, представители которых восстановили конституционное право на участие в выборах: Народный фронт, БПП и Самопомощь. Радикальная партия с самого начала стояла на этой позиции. Представители Оппозиционного блока, к сожалению, так и не смогли показать, что жизнь их чему-то научила. Они остались дремучими и продемонстрировали свою неспособность к развитию», - сказал Олейник.

Как ранее сообщалось, Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил постановление городской избирательной комиссии о повторном отказе в регистрации избирательного списка партии «Відродження», а также кандидата в мэры Анатолия Крупского, а обязал комиссию зарегистрировать кандидатов от политической силы.

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До этого городская избирательная комиссия Днепропетровска отказала в регистрации кандидату в мэры Анатолию Крупскому. По тем же причинам она отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты городского совета от партии «Відродження». При этом избирком зарегистрировал кандидатом в мэры «клона» Анатолия Крупского от партии- «клона» «Всеукраинское объединение "Видродження"».

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконными эти постановления избирательной комиссии, а позже это решение подтвердил апелляционный суд. Однако, несмотря на решение суда, 7 октября избирком повторно отказал в регистрации кандидатам от «Відродження».

Под стенами здания областного совета, где располагается избирком, все это время продолжался бессрочный митинг «Відродження».