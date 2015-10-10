Ющенко вместе с экс-президентами Польши, Румынии, Боснии и Герцеговины и Сербии принял участие в конференции в Болгарии

Как сообщает Польское радио, в Болгарии состоялась двухдневная конференция «Новое видение и соседства в Европе» с участием, в частности, бывших президентов Польши, Украины, Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии и нынешнего президента Болгарии Росена Плевнелиева.

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Представители стран Центральной Европы обсудили проблемы миграции, солидарности, евросоюзной политики соседства, Восточного партнерства, а также вопросы переселенцев в Украине.

Ющенко обратил внимание на огромную волну переселенцев в связи с российской агрессией и подчеркнул, что общества Запада не замечают значения этой проблемы. Зато экс-президент Польши Бронислав Коморовский подчеркнул, что необходимо не допустить, чтобы иммиграционный кризис на Ближнем Востоке отвлекала внимание от восточной политики Европейского Союза. По его мнению, в отличие от Восточного партнерства, политика ЕС в отношении южных соседей не удалась. «Продолжение Восточного партнерства – это сейчас задача для стран, граничащих с этим пространством», – сказал Коморовский.

Президент Болгарии предостерег от попыток разделения континента, указывая, в частности, на постоянное стремление России создавать сферы влияний не только в пределах бывшего СССР, но и, например, на Балканах. «Сегодня Россия применяет очень опасную и характерную для XIX века политику зон влияния, создание замороженных конфликтов, которые используются с целью дестабилизации других стран, примером чего является Украина», – подчеркнул Плевнелиев.