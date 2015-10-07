"Видродження" призвало послов демократических стран отреагировать на давление на партию

Соответствующие обращения, подписанные главой политической силы Виктором Бондарем, были направлены послу Польши Генрику Ливтину, Литвы Мариусу Януконису, Латвии Аргите Даудзе, Канады Роману Ващуку, США Джеффри Пайетту, а также послу и главе представительства ЕС в Украине Яну Томбински.

Об этом во время презентации достижений «Відродження» Днепропетровщины заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА, кандидат от партии «Видродження» в областной совет Святослав Олейник.

В политической силе отметили, что партию пытаются не допустить к выборам, в частности, в Одесской и Днепропетровской областях, где избирательные комиссии незаконно отказываются регистрировать кандидатов от «Відродження».

«Применение грязных предвыборных технологий, а также недопуск оппозиционной политической силы к избирательному процессу может повлечь за собой установление в Украине авторитарного режима правления. Этот факт также негативно отображается на имидже Украины», - отметили в политической силе.

В «Відродження» заявили, что на местных выборах партия выдвинула порядка 11 тысяч кандидатов в советы всех уровней и ожидает получить высокие результаты.

«Но на кандидатов от нашей политической силы с самого начала избирательной кампании производится систематическое административное давление, а также используются грязные предвыборные технологии», - сказано в письмах.

В политической силе напомнили, что Одесский областной избирком незаконно отказал в регистрации 27 кандидатам, а соответствующее решение было подготовлено заранее и принято в течение 20 минут. Кроме того, в Днепропетровске городской избирком отказал полному списку из 64 кандидатов от «Відродження», а также кандидату на должность мэра Анатолию Крупскому.

«Мы крайне обеспокоены появлением технических партий и технических кандидатов в депутаты, так называемых "клонов", которые полностью дублируют имена и фамилии кандидатов от оппозиционной партии "Видродження"», - заявили в политсиле.

В обращениях также сообщается, что партии удалось выиграть судебные процессы, однако избиркомы, нарушая статью 157 Уголовного кодекса, отказываются выполнять постановления судов.

«Наша политическая сила уже обратились в Генеральную прокуратуру Украины с соответствующим заявлением», - отметили в партии «Видродження».

Как известно, городская избирательная комиссия Днепропетровска зарегистрировала кандидатом в мэры прописанного в Тернополе Анатолия Крупского от партии-«клона» «Всеукраинское

объединение "Видродження Украины"», при этом отказав в регистрации Анатолию Крупского из партии «Видродження».

Также Днепропетровский областной избирком зарегистрировал кандидата-«дублера» Куцина Владимира Леонидович от партии-«клона» «Видродження Украины», который также прописан в Тернополе и никогда не жил в Днепропетровске. Лидером же списка партии «Відродження» в Днепропетровской области является Владимир Семеновичем Куцин.

Напомним, Днепропетровский апелляционный суд суд признал незаконным постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации Анатолию Крупскому кандидатом на пост мэра города и списка кандидатов от партии «Видродження» на выборах в городской совет.