Территории, где невозможно провести выборы, должна определять ЦИК – нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба «БПП».

«Сегодня депутаты рассмотрят законопроект № 3018 о внесении изменений в пункт 4 раздела 15 Заключительных и Переходных положений закона «О местных выборах» об изъятии положения, согласно которому «Перечень административно-территориальных единиц», в которых не проводятся местные выборы 25 октября, определяется Верховной Радой», - отметил депутат.

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По его словам, комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления вносит проект изменений законодательства о выборах, которыми предусматривается, что не ВР, а Центральная избирательная комиссия будет определять те территории, на которых невозможно провести выборы.

«Это логично, поскольку сегодняшняя норма такова - ЦИК вносит вопрос на рассмотрение Верховной Рады, потом ВР должна проголосовать. Такой подход не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Ситуация на линии столкновения на Донбассе изменяется очень быстро, и парламент не может оперативно реагировать на изменение обстановки. А Центральная избирательная комиссия - может», - подчеркнул Гончаренко.