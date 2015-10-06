В Минске начались переговоры по ситуации на Донбассе

12:50, 06 октября 2015
Политика
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Возможно, переговорщики обсудят выборы на востоке Украины.

псевдовыборы / REUTERS

Об этом пресс-служба Белорусского МИД сообщила в Twitter.

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"Переговоры по урегулированию на востоке Украины начались в Минске со встречи координаторов рабочих групп", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября замглавы АПУ Константин Елисеев сообщил, что в рамках трехсторонней контактной группы будут обсуждать особенности проведения местных выборов на Донбассе.

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