В Минске начались переговоры по ситуации на Донбассе

Об этом пресс-служба Белорусского МИД сообщила в Twitter.

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"Переговоры по урегулированию на востоке Украины начались в Минске со встречи координаторов рабочих групп", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября замглавы АПУ Константин Елисеев сообщил, что в рамках трехсторонней контактной группы будут обсуждать особенности проведения местных выборов на Донбассе.