В АП рассчитывают, что псевдовыборы на Донбассе отменят в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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"Мы рассчитываем, что те месседжи, те договоренности, которые были достигнуты в пятницу (2 октября в Париже) будут выполнены, и уже в ближайшее время мы узнаем, действительно ли украинская сторона достигла успеха, и, в частности, я еще раз скажу, будут отменены "фейковые" выборы или нет", - сказал Елисеев.

По словам замглавы АП, в Париже были все едины в том, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить проведения псевдовыборов.

"Поэтому, как Президент Порошенко уже заявил, - президент России взял на себя обязательства по итогам Парижа сделать все возможное в плане их контактов с так называемыми лидерами "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы они приняли решение об отмене "фейковых" выборов. Это принципиально важно", - сказал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".