Победа Ассада в Сирии стала более вероятной с помощью Ирана и РФ - Туск

Об этом председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в своем Twitter.

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"С помощью Ирана и России у режима Ассада больше шансов на победу", - написал Туск.

И добавил: "В будущем это приведет к новой волне мигрантов".

Отметим, по данным некоторых СМИ, Германия ожидает до конца года 1,5 млн беженцев.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 533 тыс. 591 мигрантов и беженцев. С 17 сентября число беженцев увеличилось в Европе почти на 60 тысяч человек. 2887 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света.