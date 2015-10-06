Победа Ассада в Сирии стала более вероятной с помощью Ирана и РФ - Туск
11:27, 06 октября 2015Политика
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И это может стать причиной новой волны мигрантов в Европу.
Дональд Туск / REUTERS
Об этом председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в своем Twitter.
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"С помощью Ирана и России у режима Ассада больше шансов на победу", - написал Туск.
И добавил: "В будущем это приведет к новой волне мигрантов".
Отметим, по данным некоторых СМИ, Германия ожидает до конца года 1,5 млн беженцев.
Ранее УНИАН сообщал, что с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 533 тыс. 591 мигрантов и беженцев. С 17 сентября число беженцев увеличилось в Европе почти на 60 тысяч человек. 2887 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света.
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