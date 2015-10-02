В Европу с начала года прибыли более 530 тысяч мигрантов

С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 533 тыс. 591 мигрант и беженец.

Об этом ТАСС сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

Больше всего мигрантов и беженцев приняла Греция - 399 тыс. 326 человек. В Италию прибыли 131 тыс. 431 человек. В Греции большинство прибывших составляют сирийцы (175 тыс. 375), афганцы (50 тыс. 177) и пакистанцы (11 тыс. 289), в Италии - эритрейцы (30 тыс. 708), нигерийцы (15 тыс. 113) и сомалийцы (8 тыс. 790).

По данным МОМ, с 17 сентября число мигрантов и беженцев увеличилось в Европе почти на 60 тысяч человек.

Читайте такжеГлава МВД Германии обвинил мигрантов в неблагодарности

2887 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС впервые столкнулись с миграционным кризисом.

22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза большинством голосов утвердили план распределения мигрантов по системе квот. Планом предусмотрено переселение 120 тыс. мигрантов по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства.

Кроме того, лидеры ЕС во время внеочередного саммита в Брюсселе решили выделить еще 1 млрд евро в помощь беженцам из Сирии в странах Ближнего Востока.