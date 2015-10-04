Яценюк призывает местные власти обеспечить подготовку школ к зиме

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом Яценюк сказал в программе «10 минут с премьер-министром».

По словам премьера, местные бюджеты получили дополнительно 40% доходов благодаря децентрализации. Часть этих средств необходимо направить на ремонт школ и подготовку их к зиме.

Яценюк отметил, что несколько дней назад встретился с 22-ю директорами киевских школ, победивших в открытом конкурсе на должности: «Они не наназначены сверху, а этих людей выбрали на открытом прозрачном конкурсе. Это невероятно талантливые директора, в которых светятся глаза, в которых есть другое видение построения системы среднего образования, очень переживают за свое дело и которые хотят, чтобы система среднего образования в стране стала основой для интеллектуальной, развитой и сильной украинской нации».

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Встреча, отметил он, проходила в киевской школе №148: «Окна в школе - 50-летней давности. Они так и не заменены. Спортивный зал - мягко говоря, оставляет желать лучшего. Инвентарь и обустройство школы - далеки от высоких стандартов».

«Директор школы, которого только избрали на конкурсе, хочет, знает и может изменить школу и дать этим детям лучшее обучение, которое только возможно. Так же и учителя. Но этим людям надо помочь, в первую очередь со стороны местных властей», - подчеркнул Яценюк.

Он обратился к представителям местной власти: «В местных бюджетах накопленные у кого десятки миллионов, а у кого и сотни миллионов средств. Возьмите те деньги, которые вы получили как дополнительные доходы от децентрализации в размере 40% поступлений, - и потратьте на наших детей».

Яценюк подчеркнул, что городским головам, руководителям ОГА и РГА необходимо обеспечить подготовку школ к зиме: «Начните с малого. Там, где нужно поменять окна и у вас есть ресурс, - сделайте это. Где можно отремонтировать несколько классов, не за деньги родителей, а за деньги местного бюджета, - сделайте это. Потому что вы вкладываете в дорогое и самое ценное - в знания, науку для наших детей».