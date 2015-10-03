Стартует всеукраинский тур "Патриоты объединяют страну" при поддержке УКРОПа

10:55, 03 октября 2015
Политика
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Цель тура – объединить всех патриотически настроенных граждан независимо от национальности, языка, вероисповедания и рода занятий

Фото пресс-служба УКРОПа

В эти выходные – 3-4 октября, стартует всеукраинский тур «Патриоты объединяют страну», который пройдет при поддержке «Украинского объединения патриотов – УКРОП». В рамках тура более чем в 40 больших и малых городах Украины пройдут концерты известных отечественных исполнителей: групп «Друга ріка», «ТНМК», певицы Lama, финалистки проекта «Голос страны» Тани Решетняк, а также местных исполнителей.

Цель тура – объединить всех патриотически настроенных граждан независимо от национальности, языка, вероисповедания и рода занятий. «Сильная и независимая страна возможна только тогда, когда сплоченным и сильным будет ее народ. А что объединяет лучше музыки, которая является универсальным языком мира?» – говорят организаторы тура.

Во время тура местные ячейки «Украинского объединения патриотов – УКРОП» презентуют свои команды.

Тур стартует 3 октября в Ужгороде и Кременчуге. Ближайшие остановки: Черновцы, Черкассы (4 октября), Луцк, Новая Каховка (9 октября), Тернополь, Запорожье (10 октября), Ивано-Франковск, Херсон (11 октября), Южноукраинск (14 октября), Ковель, Кировоград, Бородянка (16 октября), Хмельницкий, Харьков, Ирпень (17 октября), Винница, Бердичев, Умань (18 октября), Нежин, Белая Церковь (20 октября), Житомир, Сумы (23 октября).

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