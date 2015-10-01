Гройсман считает, что количество госслужащих должно быть оптимизировано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Эспрессо ТВ".

Гройсман высказал мнение, что не должно быть слишком большого количества государственных служащих. Он отметил, что это должно быть "оптимальное" их количество и при этом госслужащие должны быть профессиональные и способны продуцировать "соответствующее качество жизни в Украине".

"Должно быть оптимальное количество людей, которые получают нормальную заработную плату. К которым высокие критерии оценки их деятельности, у которых есть гарантии, что они будут работать, отдаваться своему делу и будут в службе, и им будут выплачивать нормальную заработную плату", - сказал Гройсман.

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Он также отметил, что критериев работы такой профессиональной службы должно быть несколько: развитие экономики, способность обеспечить качественные заработные платы и пенсии, а также учитывается показатель продолжительности жизни украинцев.

Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли после принятия закона о государственной службе "чистка" в рядах госслужащих, Гройсман отметил, что "не может быть "чисток". "Мы прошли уже несколько раз разные этапы "чисток". Приходит один министр и начинает всех прогонять, начинает набирать новых людей. Только они начинают понимать, что происходит, уже меняют министра и их", - сказал спикер и добавил, что важно разделить политические должности и должности госслужащих, которые независимо от власти, в частности, состава Правительства способны обеспечить профессиональную работу.

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Председатель Верховной Рады также напомнил, что принятие закона о государственной службе предусмотрено Соглашением об ассоциации Украина-ЕС и является одним из законов, которые формируют качественную систему управления государством.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Гройсман заявил, что зарплаты народным депутатам надо поднимать при условии повышения ответственности, в частности, введение штрафов за пропуски заседаний и драки в сессионном зале.