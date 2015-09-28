Назарбаев призывает созвать в 2016 году конференцию ООН для разрешения ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Казахстан последовательно выступает за мирное разрешение кризиса в Украине и полного выполнения Минских соглашений конфликтными сторонами. Сегодня необходимо приложить максимум усилий для возобновления диалога, взаимопонимания в международных отношениях. Для этого предлагаю в 2016 году созвать международную конференцию ООН на высшем уровне, призванную подтвердить базовые принципы международного права", - подчеркнул Назарбаев.

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Как сообщал УНИАН, Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что план ООН для Украины профинансирован только на 39%. Он отметил, что у организации не хватает денег для того, чтобы спасать достаточное количество человеческих жизней.