Порошенко напомнил, что в Минске под договоренностями свою подпись поставил и Путин

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу.

Порошенко напомнил, что в Минске под договоренностями свою подпись поставил и президент России.

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«Таким образом, Россия взяла на себя обязательства, в частности, в части вывода иностранных войск с территории Украины, закрытия границы, обеспечения возврата украинского суверенитета над оккупированными территориями и эффективного политического процесса в виде свободного волеизъявления граждан на выборах, которые соответствуют стандартам БДИПЧ/ОБСЕ и признании их международными наблюдателями», - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил неприемлемость и угрозу мирному процессу фейковых выборов, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях Донбасса.

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«Есть очень огромная опасность в виде проведения фейковых незаконных выборов. К сожалению, мы имеем очень печальное прошлое, когда «выборы» 2 ноября 2014 года фактически создали серьезные препятствия Минскому процессу в прошлом году. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения этого», - отметил Порошенко.

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Он напомнил, что уже сейчас есть четкие заявления многих стран мира о том, что запланированные выборы на оккупированных территориях Донбасса не соответствуют украинскому законодательству и свободному волеизъявлению граждан.

«В частности, недавно во время визита в Украину Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ни одна страна Альянса не признает эти выборы, если они противоречат действующему законодательству Украины», - отметил глава государства.

По его словам, «если Россия их одобряет, то это является грубым нарушением РФ Минских договоренностей, и должны в ответ последовать надлежащие шаги, в частности, в виде расширения санкций или других инструментов, чтобы создать мотивацию возвращения России за стол переговоров».

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«Уверен, что если Россия не будет это делать (выполнять Минские договоренности), то у мирового сообщества, в глобальной коалиции в поддержку Украины остается достаточно рычагов для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров и обеспечить выполнение взятых на себя обязательств», - подчеркнул Порошенко.