Обама поднял бокал за ООН (фото)
21:48, 28 сентября 2015Политика
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Президент США Барак Обама произнес тост на ланче в Генассамблее ООН.
На ланче между Путиным и Обамой сядет Пан Ги Мун / REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Я хочу поднять этот бокал за ООН, за наше объединение и за всех тех людей, за кого мы несем ответственность. Будем здоровы!» - сказал Обама.
Главы делегаций и генсек ООН Пан Ги Мун подняли бокалы розового игристого вина.
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До этого сам Пан Ги Мун выступил с тостом.
Во время ланча для участников 70-й сессии Генассамблеи ООН между президентами России и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой сидит генсек ООН Пан Ги Мун.
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