Обама поднял бокал за ООН (фото)

21:48, 28 сентября 2015
Политика
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Президент США Барак Обама произнес тост на ланче в Генассамблее ООН.

На ланче между Путиным и Обамой сядет Пан Ги Мун / REUTERS

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Я хочу поднять этот бокал за ООН, за наше объединение и за всех тех людей, за кого мы несем ответственность. Будем здоровы!» - сказал Обама.

Главы делегаций и генсек ООН Пан Ги Мун подняли бокалы розового игристого вина.

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До этого сам Пан Ги Мун выступил с тостом.

Во время ланча для участников 70-й сессии Генассамблеи ООН между президентами России и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой сидит генсек ООН Пан Ги Мун.

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