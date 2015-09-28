СМИ: делегация РФ покинула зал ГА ООН во время выступления Порошенко

Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный российский дипломат.

"Мы покинули зал в знак протеста против откровенно политизированной и агрессивной речи, которая совершенно не соответствовала заявленной теме саммита", - подчеркнул источник.

Как стало известно ТАСС, в зале остался один российский дипломат.

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Отвечая на вопрос о том, почему этого дипломата все-таки оставили на месте делегации, собеседник агентства подчеркнул, что "российская сторона имеет привычку слушать своих оппонентов и не оставлять их выступления совсем без внимания".

В свою очередь источник изданию РИА Новости отметил, что зал покинул только постпред России в ООН Виталий Чуркин, однако в зале осталась часть представителей РФ. При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров находился в зале ожиданий, поскольку его выступление было сразу после Порошенко.

"Неправильно утверждать, что российская делегация покинула зал во время выступления украинского лидера. Зал покинул только руководитель (постпред РФ Виталий Чуркин — ред), при этом значительная часть делегации находилась в зале ", — сказал собеседник агентства.

"Что касается Лаврова, он никуда не уходил, а ждал своей очереди выйти на трибуну (согласно порядку выступлений) в комнате для ожидания", — добавил источник.