С 14 октября милиция переходит на усиленный режим работы
14:01, 28 сентября 2015Политика
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В связи с проведением местных выборов 14 октября милиция переходит на усиленный режим работы.
Патрулирование будет непосредственно возле избирательных участков / zp.comments.ua
Об этом сообщил руководитель оперативного штаба МВД, советник министра внутренних дел Иван Стойко на брифинге по подготовке органов внутренних дел к местным выборам.
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Иван Стойко объяснил, что будут увеличены отдельные наряды, патрулирование будет осуществляться непосредственно возле избирательных участков, а также там, где будут проводиться агитационные мероприятия.
Кроме того, он отметил, что речь идет о работе групп быстрого реагирования, мобильных резервах и оперативно-следственных группах.
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