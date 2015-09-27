Парубий в Конгрессе США призвал предоставить Украине летальное вооружение

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выступил с докладом на форуме "Продолжающаяся битва за свободу Украины: риск западного провала в политической, экономической и гуманитарной помощи", состоявшемся в Конгрессе США. В докладе и на встрече с конгрессменами Марси Каптур и Сандором Левином поблагодарил за огромную поддержку, подчеркивал необходимость предоставления Украине летального вооружения и напоминал об обязательствах США по Будапештскому меморандуму", - говорится в сообщении.

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Также Парубий отметил, что глава Американской комиссии по религиозной свободе Катрина Светт отметила: "Невыполнение Будапештских соглашений и наших обещаний перед Украиной - это так же, как выписать не подтвержденный деньгами чек человеку, который и так находится в очень трудном положении".

Виступив з доповіддю на форумі "Триваюча битва за свободу України: ризик західного провалу у політичній, економічній і г... Posted by Андрій Парубій on Saturday, September 26, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, первый вице-спикер Рады Украины Андрей Парубий заявил, что сейчас украинской армии на линии фронта больше, она лучше обучена и лучше вооружена.