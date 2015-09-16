Чуркин предсказывает Украине попадание в Совет Безопасности ООН

По его словам, Украина выдвигается в непостоянные члены Совбеза от восточной группы. Так как других кандидатов на это место нет, избрание произойдет автоматически.

Верховная Рада Украины в среду приняла заявление, в котором просит ООН поддержать свою кандидатуру во время голосования за статус непостоянного члена Совбеза. Выборы в Совбез ООН намечены на 15 октября.

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Украина трижды попадала в Совбез ООН в качестве непостоянного члена. В последний раз это было в 2000-2001 годах.