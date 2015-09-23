Лавров считает, что боевики не нарушат Минские договоренности проведением псевдовыборов

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сейчас говорят, что если проведут выборы в Донецке и Луганске 18 октября и 1 ноября - это будет нарушением Минских договоренностей. Но, во-первых, в Минских договоренностях никакой даты выборов не содержится, в них содержится несколько положений, которые давным-давно грубо нарушены украинским правительством», - сказал Лавров.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к продолжению и расширению санкций против РФ за решение о проведении фейковых выборов на Донбассе 18 октября и 1 ноября.

Верховная Рада Украины ранее приняла закон, определяющий правила проведения местных выборов 25 октября. В переходных положениях закона указано, что очередные выборы в органы местного самоуправления в оккупированных Крыму и Севастополе, а также в части Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Украина неоднократно предостерегала сепаратистов от проведения любых "выборов" на оккупированных территориях, называя это срывом Минских договоренностей. Согласно Минским соглашением, выборы на этих территориях могут состояться только в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных войск и возобновления Украиной контроля вдоль всей границы.