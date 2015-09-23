В МВД заявили, что по делу об убийстве Калашникова до сих пор никому не вручили подозрение

Следственные органы еще не раскрыли убийство бывшего народного депутата Олега Калашникова и сообщение о подозрении никому еще не вручалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал начальник Главного управления МВД в городе Киеве Александр Терещук.

"Что касается Калашникова, преступление на сегодняшний день еще не раскрыто. Допрошено много людей, получено много информации, назначены десятки, а то сотни экспертиз. У нас есть версии, и соответственно есть подозреваемые, но подозрение мы еще никому не выдвигали", - сказал Терещук.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Киеве был найден мертвым бывший народный депутата от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Калашников.

По данным правоохранителей, причиной его смерти стало огнестрельное ранение. Среди основных версий убийства бывшего депутата рассматриваются: политическая деятельность погибшего, его бизнес-интересы, личные отношения, а также убийство с целью ограбления.