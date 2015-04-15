Биография экс-депутата от "Партии регионов" Олега Калашникова

Олег Иванович Калашников родился 6 ноября 1962 года в г. Ровно.

В 1978-1980 прошел обучение в Калининском суворовском военном училище, а в 1980-1984.г.г — в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени М. В. Фрунзе по специальности "командно-тактическая разведка".

Калашников получил специальность референта-переводчика китайского языка, а в 1987 году закончил Первые офицерские курсы "Выстрел" по специальности "Офицер военной разведки".

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В 2001-2003 годах учился в Украинской академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление", специальность "магистр государственного управления", окончил аспирантуру по специальности "теория и история государственного управления".

В 1978-1997 годах Калашников проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах Украины. Закончил службу в звании полковника.

Калашников являлся участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, с 1997 года возглавлял Всеукраинскую общественную организацию "Общевоинский союз Украины".

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В 2006-2007 годах Калашников был народным депутатом Украины Верховной Рады V созыва. Прошел в парламент под № 161 списка Партии регионов.

12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат Олег Калашников, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратура Печерского района города Киева возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. По состоянию на июль 2006 года около 650 журналистов подписались под обращением к Партии регионов в связи с нападением ее депутатов на съемочную группу СТБ.

Извинение перед журналистами СТБ Маргаритой Ситник и Владимиром Новосадом Калашников сымитировал. Я обращаюсь к вам и приношу глубокие извинения абсолютно всем журналистам Украины, которые были введены в заблуждение, заявил он. События, о которых говорят СМИ, являются провокацией. Наверно, кому-то не нравится моя активная позиция как гражданина.

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Генеральный прокурор Украины Александр Медведько 8 сентября 2006 года на пресс-конференции в Киеве заявил, что народный депутат от Партии регионов Олег Калашников может быть привлечен к уголовной ответственности в случае выявления оснований для этого[1]

Партия регионов в течение года не могла придумать, как поступить с проштрафившимся депутатом. В конце концов только под неустанным давлением журналистского сообщества партийные боссы решили не включать Калашникова в избирательный список ПР на досрочных парламентских выборах-2007. В то же время из рядов партии "борца со свободой слова" не вычеркнули, посчитав невключение в список достаточно суровым наказанием.

В 2012 году Олег Калашников баллотировался от Партии регионов в Верховную Раду VII созыва по одномандатному округу № 218 в Киеве, однако проиграл Владимиру Арьеву.

В январе 2014 года Калашников поссорился с Арсеном Аваковым в эфире телепрограммы "Сегодня о главном" на телеканале ТВi.

Калашников несколько раз назвал Авакова «мусором», в итоге Арсен Аваков не сдержал эмоций и бросил пюпитром в Калашникова, а затем двинулся навстречу своему оппоненту. Ведущий программы успел предупредить возможную драку.