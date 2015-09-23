Неудача России в переговорах с США по Сирии может привести к сознательной дестабилизации ситуации в Украине - Климкин

Об этом он сказал в интервью на телеканале "24".

Министр сообщил, что в рамках заседания 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций президент России Владимир Путин в течение нескольких дней стараться проводить консультации вокруг форм взаимодействия на международном уровне по различным вопросам, в том числе по Сирии. Климкин считает, что российский президент постарается вести игру на перспективу.

"Я согласен с тем, что в случае, если ситуация по Сирии, по некоторым другим вопросам не найдет определенного продолжения в разговорах в первую очередь с Вашингтоном, меньше конечно с Европейским Союзом, то Россия и Путин могут сознательно решить в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на Донбассе", - подчеркнул Климкин.

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При этом он считает, что дестабилизировать ситуацию таким образом, как это делалось в прошлом году на востоке Украины у российского президента не получится.

"Дестабилизировать ситуацию так, как это делалось год назад, просто обычным путем, благодаря таким атакам, которые были например в районе Марьинки, это уже не работает. Такая дестабилизация будет направлена не на Донбасс, а она будет направлена на нас, на Украину, и это как я считаю, будет дальнейшая логика, и с этой логикой мы будем жить долгое время, мы должны научиться жить, и должны использовать эту логику для собственной консолидации", - пояснил министр.

Как отметил министр, "сейчас Путин будет вновь пытаться стать игроком на Ближнем востоке, поскольку Россия фактически перестала быть таким игроком".

Министр считает, что за последний год Россия перед международным сообществом потеряла доверие, которое не удастся восстановить.

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Как сообщал УНИАН, Украина, по словам Климкина, в международных судах потребует у России компенсировать убытки за Крым и Донбасс, сумма претензий по искам будет превышать 50 млрд долларов. При этом министр подчеркнул, что получение таких судебных решений не стоит ожидать в краткосрочной перспективе: "Это - вопрос четырех-шести лет".