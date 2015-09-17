The New York Times: В Сирии Путин видит путь к дипломатии

Об этом сообщают Нил МакФаркуар и Эндрю Крамер в своей статье «В Сирии Путин видит путь к дипломатии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Через год после изгнания из мирового сообщества он начал втираться в доверие к Западу с помощью единственного жеста, который Вашингтон вряд ли мог пропустить: отправки нового потока военной техники в Сирию.

На этой неделе Путин начал дипломатическое наступление, стремясь встретиться с президентом Обамой, предлагая провести исключительно военные переговоры по Сирии, и планируя большую презентацию сирийского мирного плана, когда он будет выступать в Организации Объединенных Наций в конце месяца.

Ставки для Путина высоки – пожалуй, самые высокие в его карьере. Кремль был в обороне, дипломатически изолирован после его действий в Украине и ослаблен экономически санкциями, низкими ценами на нефть и обесценившимся рублем, что снижает уровень жизни. Резервные фонды, которые до сих пор предотвращали финансовую катастрофу, быстро истощаются, и Путин знает, что он быстро должен вернуть благосклонность Запада, или, по крайней мере, сменить тон разговора.

Сирия является идеальным инструментом для этого, и в то же время предоставляет Москве значительную роль на Ближнем Востоке и содействует долгосрочным амбициям Путина по восстановлению России в качестве игрока на мировой арене.

«Путин мечтает о восстановлении российской власти всюду, не только в постсоветском пространстве», сказал в интервью Алексей Малашенко, военный аналитик Московского центра Карнеги. «Действия в Сирии и вокруг Сирии означают, что Россия может вернуться на Ближний Восток, не в качестве сверхдержавы, но как то, что может сбалансировать власть Запада и США».

Среда принесла новую путаницу в событиях вокруг плана Путина. В Вашингтоне, госсекретарь Джон Керри заявил, что Москва предложила провести переговоры между США и российскими военными по Сирии и продолжающемуся там наращиванию российских сил. Керри сказал, что администрация рассматривает предложение, добавив, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, представил переговоры как способ координации с Пентагоном, чтобы избежать «непреднамеренных инцидентов».

В Иерусалиме, офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выступил с заявлением о том, что он планирует поехать в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным о размещении российских войск в Сирии и возможной передаче оружия противнику Израиля Хезболле, ливанской военизированной группировке.

В Дамаске, президент Сирии Башар аль-Асад дал коллективное интервью шести основным российским новостным организациям, в котором он повторил предложения Путина, но придал им национальные черты.

Он призвал повстанцев, которые воюют против его правительства, присоединиться к его силам, чтобы сражаться в качестве союзников против Исламского государства. Только после того, как будет повергнута эта группа, может быть политическое решение войны, которая опустошила Сирию, заявил Асад в трансляции интервью в среду.

«Политические партии, правительственные и вооруженные группы, которые воевали против правительства, мы все должны объединиться во имя борьбы с терроризмом», сказал Асад.

Сирийский лидер, чьи войска сейчас контролируют лишь около четверти территории Сирии, не стал комментировать российских военных шагов, и российские журналисты не спрашивали его о нападениях на граждан.

Он все же назвал Россию беспристрастным посредником, однако, эту характеристику многие из его оппонентов сочли бы смешной, учитывая поддержку Россией президента, важного союзника и давнего клиента по поставкам вооружений. Многие оппозиционные группы, а также ключевые западные страны, такие как США, рассматривают его уход с должности, как первый шаг к политическому решению, но Россия отвергла такой вариант, как условие.

Ожидается, что Путин выступит на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 28 сентября, его первый такой визит за десятилетие, и использует эту глобальную платформу, чтобы подчеркнуть стратегию по Сирии, которую он уже кратко излагал несколько раз.

Он уже говорил, что предусматривает двусторонние усилия с участием международной коалиции, чтобы победить Исламское государство, а также активизацию усилий по поиску внутреннего политического компромисса между многими враждующими фракциями в Сирии и объединению их в коалицию. Он парировал вопросы о непосредственном участии российских военных в боевых действиях.

Что касается Украины, ситуация перешла в замороженный конфликт, чего многие ожидали с начала. Затишье в борьбе на востоке, которое наступило 1 сентября, как ожидается, продлится, по крайней мере, до конца месяца, пока Путин не выступит в Организации Объединенных Наций.

В то же время, Украина практически перестала играть главную роль в основном потоке государственных российских СМИ, которые в настоящее время постоянно сосредоточены на Сирии.

Предложение Путина по Сирии поставило Запад в своего рода безвыходное положение. В то время как они пытались изолировать Россию из-за аннексии Крыма и военного вмешательства в Украине, западные столицы изо всех сил пытались сдерживать Исламское государство, также известное как ИГИЛ.

Администрация Обамы «пытается усидеть на двух стульях», отметил Константин фон Эггерт, независимый политолог. Он одновременно критиковал Россию за Крым и Восточную Украину, и говорил, что стремится к сотрудничеству с Россией по Иранской ядерной сделке, на Ближнем Востоке и в других вопросах.

Если Путин сумеет создать коалицию по Сирии, Вашингтону будет еще сложнее утверждать, что Кремль заслуживает изоляции. Существует несоответствие в сообщении, отметил фон Эггерт, а «Путин всегда использует эти несоответствия».

Путин и его высокопоставленные дипломаты уже неоднократно говорили в последние недели, что они предупредили администрацию Обамы о том, что такая политика в Сирии приведет к катастрофе; и что они намерены оказать поддержку Асаду, чтобы избежать повторения событий в таких странах, как Ливия и Йемен, после того, как там были свергнуты давние авторитарные правители.

«Ситуацию недооценивают; они допустили ухудшение», сказал в интервью Виталий Чуркин, посол России в Организации Объединенных Наций. «Насколько далеко она может зайти, я не знаю. Вспомните, в Вашингтоне говорили, что Асад продержится еще от двух до четырех месяцев».

Чуркин также предположил, что сложно осуществлять американскую политику, которая просто утверждает, что Асад должен уйти, и пытается победить Исламское государство только с помощью военно-воздушных сил.

«Это то, что мы теперь разделяем с правительством США: Они не хотят, чтобы правительство Асада пало», сказал посол России. «Они хотят бороться с ИГИЛ таким способом, который не будет вредить сирийскому правительству. С другой стороны, они не хотят, чтобы сирийское правительство воспользовалось их кампанией против ИГИЛ».

Некоторые аналитики предположили, что Путин в конце получит преимущество, потому что подавляющая угроза со стороны Исламского Государства превзойдет беспокойство по поводу будущего Украины, Асада, или даже России, которая получает все больше влияния на Ближнем Востоке.

Чуркин заявил журналистам в среду, что предложение Путина уже вызвало «большой интерес», и вполне может стать одним из основных направлений на встрече мировых лидеров в Организации Объединенных Наций в течение последней недели сентября.