Керри призывает Россию и Иран приложить дипломатические усилия для прекращения конфликта в Сирии

Во вторник, 22 сентября, Керри заявил, что США готовы присоединиться к диалогу ради достижения мирного соглашения, которое бы предусматривало отстранение от власти в Сирии президента Башара аль-Асада, передает Радио Свобода.

Госсекретарь США выразил надежду, что «уровень и тип самолетов, которые Россия на данный момент развернула в сирийской провинции Латакия, соответствует необходимости защиты ее военной базы в Сирии.

Джон Керри добавил, что конечная цель России в отношении Сирии непонятна.

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Запад обеспокоен наращиванием военного присутствия России в Сирии, подозревая, что Россия планирует поддержать власть президента Сирии Башара аль-Асада. Москва заявляет, что ее целью является помощь Сирии, давнему союзнику в борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство».

США предупредили, что военное развертывание России в Сирии может представлять угрозу для международной антитеррористической коалиции против исламистов во главе с США.

Как сообщал УНИАН, арабские страны Персидского залива выразили недовольство российской политикой в Сирии. Остается неясным, хотят ли арабские страны привлечения групп в боевые действия против российских сил, финансируемых ими.