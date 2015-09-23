Олейник идет на выборы с партией "Відродження"

Об этом стало известно во время партийной конференции «Відродження», состоявшейся 22 сентября в Днепропетровске.

Комментируя свое решение, Олейник отметил важность компромиссного диалога в обществе в противовес раздуванию внутренней вражды.

«Сейчас, во время местных выборов, я вижу, что радикальная часть общества требует новых революций и говорит, что нынешняя власть не оправдала надежды людей. С другой стороны - на выборы идет "Оппозиционный блок", у которых нет ничего, кроме стремления реванша и желания вернуться к «корыту». «Відродження» - та партия, которая смогла удержать линию компромиссного общения и объединить здоровые, творческие силы общества», - заявил Олейник.

«В «Відродженні» – управленческая и политическая элита Днепропетровщины. Здесь - интеллектуальный и творческий потенциал нашей области - первые среди аграриев, промышленников, учителей, медиков. Здесь люди, которые побеждают, которые выведут Днепропетровскую область, а затем и страну, из хаоса и руины на путь устойчивого, поступательного развития», - подчеркнул он.

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Как сообщалось, политическая партия «Відродження» на областной конференции выдвинула кандидатов в Днепропетровский областной совет и утвердил Программу социально-экономического развития до 2020 года.

Всего политическая сила выдвинула более 2000 кандидатов в местные советы Днепропетровщины всех уровней.