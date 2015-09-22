НАТО является ключевой системой безопасности для всего свободного мира - Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк во время совместного заявления для прессы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"По нашему убеждению, Альянс является сегодня ключевой системой безопасности для 28 стран - членов Альянса и для всего свободного мира", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава правительства также отметил, что Украина сейчас находится на передовой защиты европейских ценностей, защиты мира и стабильности в Европе.

Он выразил убеждение, что совместными усилиями с Альянсом Украина восстановит свою территориальную целостность.