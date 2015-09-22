В НАТО готовы обсудить с Украиной помощь в восстановлении Военно-морских сил

Об этом Столтенберг сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Мы всегда будем думать, как можем расширить наше сотрудничество. Мне известно, что Военно-морские силы - один из вопросов, который украинцы хотели бы обсудить с нами. Я думаю, что мы должны собраться, рассмотреть вопрос и посмотреть, можно ли начать практическое сотрудничество также и в сфере морских сил", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса констатировал, что между Украиной и НАТО "в очень разных сферах существует широкий спектр сотрудничества".

Читайте такжеГенсек НАТО: проведение фиктивных выборов на Донбассе подорвет Минские соглашения

"На сегодняшний день у нас установлено сотрудничество в сфере командования и контроля, логистики, кибербезопасности, разминирования. Но мой главный месидж заключается в том, что мы оказываем практическую поддержку Украине и будем продолжать это делать, и мой визит в Киев сегодня - это выражение нашего желания продолжать и развивать наше хорошее практическое сотрудничество с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Столтенберг прибыл в Украину с двухдневным визитом.

Вчера он вместе с президентом Петром Порошенко открыл совместные учения Украина-НАТО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций “Украина-2015” на Яворовском полигоне в Львовской области.

Сегодня Столтенберг примет участие в заседании СНБО по вопросам реформирования сектора безопасности и обороны.