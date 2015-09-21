Яценюка просят прекратить полномочия главы фирмы-заказчика строительства "Охматдета"

Депутаты разных фракций парламента просят премьер-министра Арсения Яценюка прекратить полномочия руководителя госпредприятия "Укрмедпроектбуд", выступающего заказчиком строительства клиники "Охматдет", Ирины Коваль и провести конкурсный отбор на замещение должности руководителя госпредприятия.

"Мы, народные депутаты, требуем срочного отстранения Коваль от руководства госпредприятием "Укрмедпроектбуд" и расторжения контракта с ней, так как не считаем возможным доверить ей распоряжение 500 млн грн, которые в бюджетном году заложены на завершение строительства лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет"", - указано в депутатском обращении на имя Яценюка и министра здравоохранения, подписанном 55-ю депутатами.

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Как сообщила народный депутат Татьяна Донец, в пятницу у премьер-министра состоялось рабочее совещание, на котором присутствовали министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также народные депутаты Татьяна Донец, Анна Гопко, Оксана Корчинская, Валерий Дубель, Виктор Кривенко, Виктория Пташник.

Народный депутат также сообщила, что Яценюк заявил, что считает необходимым еще до начала строительства заменить руководителя ГП "Укрмедпроектбуд" Коваль, "которая занимала эту должность еще при Викторе Януковиче и не прошла процедуру люстрации".

Как сообщалось ранее, в начале августа 2015 года ГП "Укрмедпроектбуд" объявило тендер по отбору генерального подрядчика для завершения строительства нового корпуса НДСБ "Охматдет". Вскрытие тендерных предложений планировалось на 16 сентября, но было отменено из-за жалобы участника торгов "ОГМ Будсервис" в Антимонопольный комитет Украины. По мнению "ОГМ Будсервис", заказчик торгов ограничил возможность посещения строительной площадки объекта для представителей компании. Ранее "ОГМ Будсервис" уже жаловался АМКУ на невозможность посетить стройплощадку, и ведомство обязало заказчика строительства обеспечить такую возможность.

Раскрытие тендерных предложений перенесено на 17 октября.