Стала известна дата визита генсекретаря НАТО в Украину
11:48, 18 сентября 2015Политика
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По приглашению президента Петра Порошенко 21-22 сентября Украину посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита президент Украины и генсек, в частности, откроют совместные учения Украина-НАТО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "Украина-2015", которые будут проходить на Яворовском полигоне (Львовская область).
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Кроме того, по приглашению президента Йенс Столтенберг примет участие в тематическом заседании СНБО по вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины.
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