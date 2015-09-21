Президент: при проведении выборов по законам Украины на оккупированном Донбассе переселенцы должны иметь возможность голосовать

Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам.

Глава государства заявил, что необходимо обеспечить все демократические институты и возвращение государственного суверенитета Украины над территориями, которые сейчас находятся под российской оккупацией, а также провести на тех территориях выборы по украинскому законодательству с соблюдением всех процедур Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Говоря о требованиях ОБСЕ, президент сказал, "что там нет вооруженных людей... Там должна быть разрешена демократическая агитация, деятельность украинских партий, деятельность избирательных комиссий, деятельность украинских СМИ".

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Президент заверил, что Украина не будет предлагать ни одного другого варианта.

"Те временно перемещенные лица, которые сейчас не на Донбассе, но которые являются проукраинскими, им надо обеспечить возможность голосования, и это сейчас не учитывается в украинском законе. Мы должны предусмотреть эти особенности, потому что если мы выведем эти голоса, то волеизъявление граждан, которые живут на Донбассе, на украинском Донбассе будет искаженно, и я не могу этого допустить", - заявил Порошенко.

Глава государства сказал, что никакого давления на украинскую сторону в вопросе проведения выборов не существует.

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"Не существует другой модели в демократической стране, чем выбрать тех, кто представляет волю, тех, кто живет на Донбассе, украинских граждан. Действующих главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" мы представителями граждан Донбасса не считаем", - заявил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.