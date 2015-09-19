Суд Нью-Йорка отклонил иск Тимошенко против Фирташа

Об этом заявила судья Кимба Вудс, передает ТАСС.

По ее словам, Тимошенко не смогла представить достаточно доказательств того, что Фирташ занимался отмыванием денег на американской территории, чтобы давать из этих средств взятки в Украине.

Отмечается, что Фирташ, по данным СМИ, занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в более $3 млрд. Значительную долю доходов он получил от поставок российского газа в Украину и страны Центральной Европы.

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Как сообщалось, в США ему предъявили обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Фирташ был задержан 13 марта прошлого года полицейскими в Вене по запросу ФБР и помещен в следственный изолятор. 21 марта он был освобожден под залог €125 млн и подписку о невыезде. По условиям освобождения он обязан постоянно проживать в австрийской столице и регулярно отмечаться в полиции. Суд Вены 30 апреля текущего года отказал в экстрадиции Фирташа в США.