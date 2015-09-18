Журналист: В сравнении с судьей Емельяновым, Мосийчук - чернь подзаборная
По словам журналиста Дмитрия Гнапа, судья Артур Емельянов, против которого Государственная служба финансового мониторинга проводила расследование, снова вышел на работу
Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов снова вышел на работу. По словам журналиста Дмитрия Гнапа, именно против него Государственная служба финансового мониторинга проводила расследование в июле этого года, а финансовая разведка Лихтенштейна арестовала более 13 миллионов швейцарских франков на его счетах.
Шокін показував сьогодні кіно в Раді. Давайте і я вам покажу. Це суддя Артур Ємельянов. Той самий, на рахунках якого ліхтенштейнська фінрозвідка заарештувала 13 мільйонів франків. Про що нам два місяці тому урочисто повідомив український Держфінмоніторинг. А це відео зняте кілька днів тому. На ньому Артур Ємельянов на роботі, у вищому госп.суді. Як мені неофіційно повідомили в самому суді, Генпрокуратура зараз активно торгується з Ємельяновим про "щедрі відступні" за те, щоб спустити на гальмах відкриті проти нього справи. І напевне, домовленість досягнуто. Оскільки, Ємельянов почав з'являтися на робочому місці. Всі звинувачення нахабно відкидає. Ну а на додачу, те саме повідомлення про арешт коштів в Ліхтенштейні вже прибрали зі сторінки Держфінмоніторингу. Тепер сторінка виглядає так: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2845&lang=ukВ порівнянні з Ємельяновим і його мільйонами, Мосійчук - голота підзаборна, якого й за грати кинути не шкода. Оце я розумію маркетинг і аналіз клієнтів в ГПУ!Posted by Dmytro Gnap on Thursday, 17 September 2015
"Шокин показывал сегодня кино в Раде. Давайте и я вам покажу. Это судья Артур Емельянов. Тот самый, на счетах которого лихтенштейнская финразведка арестовала 13 миллионов франков. О чем нам два месяца назад торжественно сообщил украинский Госфинмониторинг. А это видео снято несколько дней назад. На нем Артур Емельянов на работе, в высшем хозсуде. Как мне неофициально сообщили в самом суде, Генпрокуратура сейчас активно торгуется с Емельяновым о "щедрых отступных" за то, чтобы спустить на тормозах открытые против него дела. И наверное, договоренность достигнута", - написал в своем Facebook журналист.
Как уверяет Гнап, Емельянов начал появляться на рабочем месте и все обвинения нагло отвергает.
Подытоживая журналист делает вывод, что в сравнении с "Емельяновым и его миллионами, Мосийчук - чернь подзаборная, которого и за решетку бросить не жалко".
Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, установил, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.
В настоящее время эти активы благодаря предоставленным службой материалам Генеральной прокуратуры Украины арестованы по решению Печерского районного суда. Киева.
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.