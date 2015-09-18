Журналист: В сравнении с судьей Емельяновым, Мосийчук - чернь подзаборная

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов снова вышел на работу. По словам журналиста Дмитрия Гнапа, именно против него Государственная служба финансового мониторинга проводила расследование в июле этого года, а финансовая разведка Лихтенштейна арестовала более 13 миллионов швейцарских франков на его счетах.

Шокін показував сьогодні кіно в Раді. Давайте і я вам покажу. Це суддя Артур Ємельянов. Той самий, на рахунках якого ліхтенштейнська фінрозвідка заарештувала 13 мільйонів франків. Про що нам два місяці тому урочисто повідомив український Держфінмоніторинг. А це відео зняте кілька днів тому. На ньому Артур Ємельянов на роботі, у вищому госп.суді. Як мені неофіційно повідомили в самому суді, Генпрокуратура зараз активно торгується з Ємельяновим про "щедрі відступні" за те, щоб спустити на гальмах відкриті проти нього справи. І напевне, домовленість досягнуто. Оскільки, Ємельянов почав з'являтися на робочому місці. Всі звинувачення нахабно відкидає. Ну а на додачу, те саме повідомлення про арешт коштів в Ліхтенштейні вже прибрали зі сторінки Держфінмоніторингу. Тепер сторінка виглядає так: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2845&lang=ukВ порівнянні з Ємельяновим і його мільйонами, Мосійчук - голота підзаборна, якого й за грати кинути не шкода. Оце я розумію маркетинг і аналіз клієнтів в ГПУ! Posted by Dmytro Gnap on Thursday, 17 September 2015

"Шокин показывал сегодня кино в Раде. Давайте и я вам покажу. Это судья Артур Емельянов. Тот самый, на счетах которого лихтенштейнская финразведка арестовала 13 миллионов франков. О чем нам два месяца назад торжественно сообщил украинский Госфинмониторинг. А это видео снято несколько дней назад. На нем Артур Емельянов на работе, в высшем хозсуде. Как мне неофициально сообщили в самом суде, Генпрокуратура сейчас активно торгуется с Емельяновым о "щедрых отступных" за то, чтобы спустить на тормозах открытые против него дела. И наверное, договоренность достигнута", - написал в своем Facebook журналист.

Как уверяет Гнап, Емельянов начал появляться на рабочем месте и все обвинения нагло отвергает.

Подытоживая журналист делает вывод, что в сравнении с "Емельяновым и его миллионами, Мосийчук - чернь подзаборная, которого и за решетку бросить не жалко".

Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, установил, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.

В настоящее время эти активы благодаря предоставленным службой материалам Генеральной прокуратуры Украины арестованы по решению Печерского районного суда. Киева.

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.