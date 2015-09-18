Соболев рассказал, как Сергею Клюеву дали сбежать из Украины
Одна из причин, почему лишенный неприкосновенности депутат Сергей Клюев смог скрыться от следствия, была в том, что профильный комитет Верховной Рады очень долго рассматривал обращение генпрокурора о привлечении его к ответственности.
Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" в парламенте Сергей Соболев, передает ТСН. По его словам, комитет рассматривал обращение генпрокурора 3 недели, а затем дважды возвращал. "Зачем тянули эти три недели? Я бы сейчас допросил многих членов регламентного комитета, не было ли заинтересованности в этом", - сказал он.
По словам Сергея Соболева, пока комитет рассматривал, давать ли согласие на арест Клюева, Высший хозяйственный суд отменил тот долг, за который внесли представление на снятие неприкосновенности с депутата.
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Как известно, Верховная Рада лишила Сергея Клюева неприкосновенности 3 июня, после этого он пытался вылететь в Австрию, не появился на допрос в ГПУ, а затем стало известно, что он исчез – его местонахождение сейчас неизвестно.
Лишь 16 июня Генпрокурор направил в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата.
Ему вменяют уголовные правонарушения по ч. 3 ст. 209 и ч. 5 ст. 369 Уголовного кодекса ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"; "дача взятки").