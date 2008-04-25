БЮТ привлечет к ответственности генпрокурора Медведько

Фракция Блока Юлии Тимошенко намеревается собрать подписи народных депутатов Украины за выражения недоверия генеральному прокуру Украины Александру МЕДВЕДЬКО в связи с ситуацией, возникшей вокруг Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сегодня в прямом эфире телеканала «Интер» заявил назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ.

Он напомнил, что сегодня генпрокурор выдал два протеста на решения правительства о смене руководства ФГИУ и приватизации Одесского припортового завода. А.ПОРТНОВ отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отклонила эти два протеста, поскольку они незаконны. Он также сообщил, что А.МЕДВЕДЬКО будет приглашен на заседание правительства, которое состоится 7 мая, где он должен объяснить, почему представители Генпрокуратуры «фактически освятили первое решение правительства об увольнении СЕМЕНЮК». «Мы хотим спросить у генерального прокурора Украины, почему он фактически стал председателем земельной приватизационной мафии», - сказал А.ПОРТНОВ.

При этом А.ПОРТНОВ прибавил, что «уполномочен через экран передать привет генеральному прокурору за те действия, которые он совершил, в понедельник или вторник наша политическая сила собирает 156 подписей за его отставку». Кроме того, по его словам, БЮТ будет требовать привлечения к ответственности А.МЕДВЕДЬКО, поскольку он как генпрокурор занимается не юридической, а политической деятельностью.