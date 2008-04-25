В Секретариате Президента недовольны, что суд остановил указы Ющенко

Действия Окружного административного суда Киева об остановке Указов Президента Украины относительно кадровых ротаций в Фонде государственного имущества и приватизации Одесского припортового завода не основаны на законе.

Об этом заявил руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Руслан КИРИЛЮК, комментируя остановку Окружным административным судом города Киева некоторых Указов Президента, которые останавливают действие распоряжений правительства по решению кадровых вопросов в ФГИУ и утверждение условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

«Такие действия Окружного административного суда города Киева не основаны на законе, поскольку суд не имел правовых оснований для принятия таких исков к своему производству. На указанный спор компетенция судов общей юрисдикции не распространяется, поскольку они отнесены к компетенции Конституционного Суда Украины”, - отметил Р.КИРИЛЮК.

Кроме того, по его словам, у Кабинета Министров отсутствует право на обращение в административный суд с исками о признании незаконными указов Президента Украины, поскольку такое право у субъектов властных полномочий, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, возникает только в случаях, предусмотренных законом. “Однако действующее законодательство таких случаев не предусматривает», - говорится в комментарии Р.КИРИЛЮКА.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства в отношении руководства Фонда госимущества.

В то же время сегодня, 25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля текущего года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранения В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должности и назначения новых руководителей.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Окружной административный суд г. Киева 24 апреля принял решение об остановке указов Президента в отношении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также о назначении новых руководителей Фонда госимущества, а также остановил все приказы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО сегодня повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.