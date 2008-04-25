Ющенко сходит на футбол и поедет в Донецк
15:34, 25 апреля 2008Политика
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Предварительная программа пребывания
|Анатолий БЛИЗНЮК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.
По его словам, Президент 7 мая после посещения футбольного матча Кубка Украины по футболу в городе Харькове приедет в Донецк.
Согласно предварительной программе пребывания, В.ЮЩЕНКО 8 мая побывает на Мемориальном комплексе «Саур-могила», где примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.
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