Ющенко сходит на футбол и поедет в Донецк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7-8 мая с посетит Донецкую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, Президент 7 мая после посещения футбольного матча Кубка Украины по футболу в городе Харькове приедет в Донецк.

Согласно предварительной программе пребывания, В.ЮЩЕНКО 8 мая побывает на Мемориальном комплексе «Саур-могила», где примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.