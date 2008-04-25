Турчинов: мы не будем идти на штурм

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева Александр ТУРЧИНОВ подтвердил, что в Доме правительства готовят кабинеты для работы нового руководства Фонда государственного имущества.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что в случае блокирования здания ФГИУ он не видит ничего плохого в том, чтобы новое руководство работало в помещении правительства. “Мы не будем идти на штурм”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, он выразил надежду, что руководитель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ выполнит законное решение правительства и не будет препятствовать работе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2008 г. Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ и назначил выполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Однако уже 7 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения обязанностей председателя ФГИУ. Президент также направил соответствующее представление по поводу конституционности распоряжений Кабмина в Конституционный Суд.

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.