Апелляцию арестованного после теракта под Радой "свободовца" рассмотрят 22 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, судьи Апелляционного суда Киева объявили дату рассмотрения апелляционной жалобы Сиротюка на решение Печерского суда Киева, который избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное заседание должно начаться 22 сентября в 9:30.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября суд постановил арестовать Сиротюка на 60 суток. Его вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа. Тогда после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

10 сентября суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для члена “Свободы” Эдуарда Леонова, который подозревается в организации беспорядков возле Верховной Рады 31 августа.

Также 10 сентября суд избрал для «свободовца» Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

Только Сиротюку была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу, его защитники обжаловали это решение в апелляционном порядке.

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