Суд приостановил указы Ющенко о кадровых назначениях в ФГИ

Киевский окружной административный суд своими определениями приостановил действия указов Президента Украины о кадровых назначениях в Фонде государственного имущества и остановке приватизации Одесского припортового завода.

Об этом УНИАН сообщил Андрей ПОРТНОВ, который был представлен сегодня премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО как новый исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества.

Он также отметил, что Кабинет министров уже проинформировал все органы исполнительной власти о том, что руководителем ФГИ с сегодняшнего дня является А.ПОРТНОВ. Отдельное поручение по этому поводу Кабмин направил в Госказначейство.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 15 апреля своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности соответствующего распоряжения правительства.

Кроме того, Президент своим указом от 15 апреля остановил действие распоряжений Кабинета министров от 6 февраля 2008 года о назначении заместителей председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК.

В указе отмечается, что “настоящие акты приняты Кабинетом Министров вопреки Конституции Украины”.