За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, двое были ранены", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих не было, двое военных получили ранения.