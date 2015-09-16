За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

12:52, 16 сентября 2015
Политика
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За минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военных, погибших нет.

Луганщина / REUTERS

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, двое были ранены", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих не было, двое военных получили ранения.

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