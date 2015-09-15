Депутаты с пятой попытки уволили Зайчука с должности руководителя аппарата ВР
Зайчук отметил, что принял решение об отставке.
Верховная Рада Украины только при 5-м голосовании уволила Валентина Зайчука с должности руководителя аппарата ВР.
За данное решение проголосовало 238 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.
Зайчук после 4-х нерезультативных голосований и после перерыва, во время которого были консультации лидеров фракций, снова обратился к народным депутатам поддержать его решение об отставке.
Зайчук отметил, что принял решение об отставке.
"Очень прошу поддержать мое решение и решение моей семьи", - сказал он.
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман напомнил, что Зайчук написал заявление 8 сентября, ему уже 66, и он много лет работает в парламенте, поэтому не удовлетворить его просьбу об отставке - “это отнестись с неуважением”.
Зайчук сообщил на заседании парламента, что он работает в ВР 13 лет, 3 месяца и 3 дня.
“Я благодарен депутатам 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов за доверие руководить аппаратом парламента”, - отметил он.