Проект изменений в Конституцию признает коалицию в ВР ненужной

Проектом Концепции изменений к Конституции предусматривается отмена положения о необходимости формирования в Верховной Раде Украины коалиции депутатских фракции.

Об этом идет речь в проекте “Концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине”, который 23 апреля получили приглашенные на заседание Национального конституционного совета.

В частности, в новой редакции Конституции Украины предлагается сохранить существующие основы организации и деятельности парламента, а предложенные изменения направить на усиление основ реального парламентаризма.

При этом, наиболее существенные изменения, при сохранении действующих основ организации и деятельности ВР, должна претерпеть процедура выдвижения кандидатуры премьер-министра Украины и формирования правительства с участием парламентского большинства.

В связи с этим, предлагается исключить положение о формировании, организации, деятельности и прекращении деятельности "коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины", ведь такая коалиция объективно не может иметь институциональный характер и ее образование является вопросом сугубо политической практики. С учетом ответственности именно Верховной Рады Украины за формирование состава Кабинета министров видится целесообразным предусмотреть возможность роспуска парламента Президентом после консультаций с председателем ВР, премьер-министром и председателями депутатских фракций в парламенте.

В то же время рекомендуется предусмотреть обязанность Президента распустить парламент в случае его несостоятельности в определенный Конституцией Украины срок сформировать Кабмин.

Концепцией предусматривается, что в новой редакции Конституции должны быть очерчены права парламентского меньшинства, в первую очередь, относительно осуществления парламентского контроля над деятельностью правительства. В частности, может быть предусмотрено право парламентского меньшинства «на образование временных парламентских следственных комиссий, право требования созыва внеочередных сессий парламента». С целью оптимизации организации работы ВР предлагается установить кворумы для принятия актов Верховной Рады.

С целью обеспечения стабильности работы Кабинета министров Украины предлагается исключить возможность индивидуальной политической ответственности членов Кабмина перед Верховной Радой Украины по собственной инициативе парламента.

Кроме того, предлагается ввести институт интерпелляции, то есть обращения количественно определенной группы народных депутатов к правительству. В Концепции отмечается, что интерпелляция является классической формой парламентского контроля над деятельностью правительства и объективно связана с предусмотренной в Конституции Украины коллективной политической ответственностью Кабмина перед ВР.

Концепцией также предусматривается исключение положения относительно направления депутатского запроса Президенту Украины, поскольку согласно принципу распределения властей деятельность главы государства объективно не может быть объектом парламентского контроля.

Предлагается также ограничить депутатскую неприкосновенность требованием относительно согласия Верховной Рады на задержание и арест народного депутата до вынесения в отношении него обвинительного приговора суда. Видится целесообразным сформулировать оговорку, согласно которой объем депутатской неприкосновенности определяется исключительно Конституцией и не может быть расширен законом.

Положениями новой редакции Конституции Украины должно быть предусмотрено, что полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания, а также в последние шесть месяцев срока, на который избран Президент Украины.

Предлагается нормы действующей Конституции Украины относительно Уполномоченного ВР по правам человека дополнить положением о наличии у омбудсмана представительств в регионах Украины, а также урегулировать статус Уполномоченного, предусмотрев предписание о его неприкосновенности.